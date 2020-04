Planet of the Humans | il film scatena le polemiche di attivisti e politici (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il celebre regista americano Michael Moore, in occasione della 50esima Giornata della Terra promossa dalle Nazioni Unite, aveva pubblicato su YouTube il documentario Planet of the Humans, rendendolo disponibile gratuitamente al pubblico. Il film, di cui è produttore, ha però sollevato una valanga di polemiche. Ecco perché. Anche quando non è direttamente coinvolto nei progetti che produce, … L'articolo Planet of the Humans il film scatena le polemiche di attivisti e politici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Planet of the Humans - il nuovo film di Michael Moore in streaming per l’Earth Day

Journey to the Savage Planet sta per accogliere il nuovo DLC Hot Garbage (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il celebre regista americano Michael Moore, in occasione della 50esima Giornata della Terra promossa dalle Nazioni Unite, aveva pubblicato su YouTube il documentarioof the, rendendolo disponibile gratuitamente al pubblico. Il, di cui è produttore, ha però sollevato una valanga di. Ecco perché. Anche quando non è direttamente coinvolto nei progetti che produce, … L'articoloof theillediproviene da www.meteoweek.com.

NEW YORK - Le auto elettriche? Vanno a carbone, in realtà, visto che molte centrali delle utility americane continuano a bruciare l'energia più fossile e inquinante. Il gioiello ambientalista Tesla? S ...

