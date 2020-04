Pinguini Tattici Nucleari | online il video di Ridere video e testo

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ildel nuovo singolo, realizzato con l’aiuto dei fan.dihanno rilasciato l’attesoclip del loro nuovo singolo. Ilè un vero e proprio collage di momenti felici realizzato con il contributo di oltre tremila fan, che hanno accolto con entusiasmo la richiesta di realizzare e registrare una clip in cui facessero qualcosa di divertente, qualcosa – appunto – così per. Gesti buffi, balletti casalinghi, travestimenti e tanti, tantissimi sorrisi: è questo il modo scelto dai fan per raccontare il significato di, tra ironia e malinconia, e in pochissime ore ilè volato al primo posto nelle tendenze YouTube. “In questi tempi difficili, fatti di isolamento e a tratti di alienazione, abbiamo deciso di lasciare ...