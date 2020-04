Per la prima volta nel mondo si va al contrario, si torna a casa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per la prima volta nella storia si è migrato “al contrario”. Sia dentro i singoli Stati (dalla città alla campagna), sia tra Nazioni (dai Paesi ricchi a quelli più poveri). Tra le cose nuove che il mondo (tutto il mondo) ha scoperto suo malgrado a causa del Coronavirus, c’è proprio lo spostamento dalle persone nel senso inverso a quello in cui ciò è sempre avvenuto: dal luogo di nascita/partenza verso le metropoli o verso i Paesi in cui andare per migliorare la propria condizione di vita, di studio, di lavoro.Tra metà marzo e metà aprile del 2020 diversi milioni di persone in tutti i continenti si sono spostate (una stima orientativa, basata su fonti di reti consolari e notizie di stampa, parla di almeno 15 milioni di persone). La gran parte di questi sostanzialmente per far rientro “a casa”. ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : secondo uno studio in Lombardia il virus circolava un mese prima della scoperta del Paziente 1

PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Icardi - Perisic e Nainggolan possono tornare all'Inter"

Germania - Fase 2 : dopo le riaperture tornano ad impennarsi i contagi. È la prima volta che l’indice di contagio torna a salire (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per lanella storia si è migrato “al”. Sia dentro i singoli Stati (dalla città alla campagna), sia tra Nazioni (dai Paesi ricchi a quelli più poveri). Tra le cose nuove che il(tutto il) ha scoperto suo malgrado a causa del Coronavirus, c’è proprio lo spostamento dalle persone nel senso inverso a quello in cui ciò è sempre avvenuto: dal luogo di nascita/partenza verso le metropoli o verso i Paesi in cui andare per migliorare la propria condizione di vita, di studio, di lavoro.Tra metà marzo e metà aprile del 2020 diversi milioni di persone in tutti i continenti si sono spostate (una stima orientativa, basata su fonti di reti consolari e notizie di stampa, parla di almeno 15 milioni di persone). La gran parte di questi sostanzialmente per far rientro “a”. ...

reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - LegaSalvini : ++ 'NON SONO VENUTO PRIMA IN LOMBARDIA PERCHÉ SAREI STATO D'INTRALCIO' ++ Conte a Milano: 'Non ci sono le condizion… - Marcozanni86 : Per la seconda pronto sostanzioso pacchetto di aiuti statali, per la prima si vocifera che commissione UE sia pront… - chiaraxlouis : RT @MonkeyssArct: il figlio di Zayn e gigi appena si guarda per la prima volta allo specchio : - Boboj29 : Andra' a finire che, per dare un senso ed un vincitore a questo travagliato campionato, il tutto finira' con i play… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima La scuola che per prima si è attivata con la didattica online (tra Teams e WhatsApp) Corriere della Sera Europcar Mobility: al via la seconda tranche di liquidità

Nell’ambito del piano di salvaguardia della liquidità – comunicato il 23 marzo 2020 e aggiornato il 15 aprile 2020, con una prima finalizzazione del finanziamento garantito al 70% dallo Stato spagnolo ...

Coronavirus, la foto di Conte a Genova dà all'Italia l'alibi del ponte libera tutti

Una certezza c’era: con la politica saranno quel che sono, ma quanto a comunicazione non li batte nessuno. Finita in vacca anche quella. Perché la foto del premier Giuseppe Conte in versione capocanti ...

Nell’ambito del piano di salvaguardia della liquidità – comunicato il 23 marzo 2020 e aggiornato il 15 aprile 2020, con una prima finalizzazione del finanziamento garantito al 70% dallo Stato spagnolo ...Una certezza c’era: con la politica saranno quel che sono, ma quanto a comunicazione non li batte nessuno. Finita in vacca anche quella. Perché la foto del premier Giuseppe Conte in versione capocanti ...