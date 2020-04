Per Ilary Blasi regali e cena, tante le sorprese per il suo compleanno (Foto) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ieri Ilary Blasi ha festeggiato il suo compleanno, 39 anni per la splendida conduttrice a cui Totti non ha fatto mancare regali, sorprese e romanticismo (Foto). Anche i suoi due figli più grandi hanno riempito la mamma di coccole e dediche, ovviamente Foto ma è la frase dell’ex capitano della Roma a fare sorridere ancora una volta. Niente feste con gli amici, niente viaggi e nemmeno un ristorante per una cena in famiglia ma per Ilary Blasi il compleanno in quarantena è stato ugualmente speciale. Per sua moglie Totti ha fatto arrivare a casa tante scatole di rose rosse, una enorme a forma di cuore, altre più piccole ma con a dedica speciale: “Tu sei roba mai”. Tantissime rose, rosse, blu e bianche, ma è quella frase e sono quei petali e le candele a dire tutto. Le stesse candele e gli stessi petali Francesco li ha utilizzati per la ... Leggi su ultimenotizieflash Ilary Blasi - la sorpresa di Francesco Totti per il suo compleanno è da brividi

