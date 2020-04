Penserei alla prossima stagione Serie A | la doccia ghiacciata dal ministro Spadafora

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Vincenzoha gelato nuovamente chi vuole la ripresa dellaA. Intervenuto ai microfoni di La7, ildello Sport ha parlato ancora della possibile ripresa dei campionati di calcio, lanciando un altro chiaro segnale negativo ai presidenti diA. "Sono in corso contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non sufficiente. Ma ripresa degli allenamenti non significa ripresa campionato. Se non vogliamo avere incertezze basterebbe seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto. Io sinceramente vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto". Sulla ripresa dgli allenamenti ha detto: "Il discorso è diverso, ma fossi nei presidentinuova. La scelta della Francia può spingere anche ...