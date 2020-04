Pellezzano | ritorno di fiamma | tragedia sfiorata e tanto spavento

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Tempestivo intervento, nella tarda serata di ieri, di due squadre di Vigili del Fuoco, della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, delle Associazioni di volontariato Humanitas e Avis, dei Carabinieri, della Polizia Municipale dialla frazione Capriglia in Via Capitano Vincenzo Pastore, dove una bombola a gas di un barbeque ha fatto undicol rischio di poter incendiare un’abitazione, dove all’interno, in quel momento, si trovava una famiglia con due genitori e un bambino. Una volta accortosi del pericolo, il capofamiglia, ha lanciato la bombola fuori dall’abitazione. A lanciare un grido d’allarme è stata la moglie che ha urlato allertando tutto il rione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area, disinnescando la ...

