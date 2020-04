Pedicini Fratelli d’Italia | “De Luca ha fatto tanto | ma si è dimenticato del settore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulle questioni di interesse delAutomotive per quanto riguarda le misure di sostegno economico previste dalla Regione Campania, interviene Francesca, Dirigente did’Italia Sannio e Candidata alle Regionali 2020. “Il decreto n. 136 della Regione Campania a favore delle partite iva operanti nell’ambito regionale dispone aiuti a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economica sopraggiunta per covid-19.Da tali benifici, però, sono state escluse tutte le attività artigianali afferenti l’automotive (officine di riparazione, carrozzerie, elettrauti, gommisti); dato che a loro è stata concessa comunque l’apertura.Una vera e propria discriminazione nei confronti di tali attività, per cui rimane non spiegabile il motivo dell’esclusione; anzi resta fortemente ...