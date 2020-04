Paulo Dybala ancora positivo al Coronavirus? La Juventus tace (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo alcune indiscrezioni Paulo Dybala risulterebbe ancora positivo al Coronavirus dopo il 4° tampone, la Juventus non ha ancora commentato. Nei giorni scorsi la Juventus ha divulgato la notizia del tampone negativo per Matuidi e Rugani, due dei suoi calciatori risultati positivi al Coronavirus. Nulla invece è stato ancora comunicato riguardo le condizioni di Paulo … L'articolo Paulo Dybala ancora positivo al Coronavirus? La Juventus tace è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus : continua il calvario di Paulo Dybala - positivo per la 4ª volta in 40 giorni

Coronavirus - Paulo Dybala positivo al quarto tampone

Calcio - Paulo Dybala di nuovo positivo al coronavirus - quarta volta da marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo alcune indiscrezionirisulterebbealdopo il 4° tampone, lanon hacommentato. Nei giorni scorsi laha divulgato la notizia del tampone negativo per Matuidi e Rugani, due dei suoi calciatori risultati positivi al. Nulla invece è statocomunicato riguardo le condizioni di… L'articoloal? Laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - SkyTG24 : Il calciatore della #Juventus Paulo #Dybala è risultato ancora positivo al #COVID19 dopo più di un mese - fanpage : Ultim'ora Paulo Dybala ancora positivo al Covid -19 #29aprile - giuroc80 : RT @tvdellosport: ?? DYBALA ANCORA POSITIVO . ?? Il numero 10 bianconero Paulo #Dybala ancora positivo al Covid-19 per la quarta volta in po… - leonessa1864 : RT @meteorologo777: Paulo #Dybala è l'esempio più calzante del rischio che si corre dal 4 maggio nell'incontrare i famosi congiunti. Molto… -