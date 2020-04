Passaggio dei satelliti Starlink: stasera condizioni ideali per l’osservazione da Sicilia e Sardegna, tutte le INFO con orari e dettagli (Di mercoledì 29 aprile 2020) stasera i satelliti Starlink compiono un nuovo Passaggio sull’Italia, ma le condizioni di visibilità non saranno favorevoli all’osservazione. Solo due aree godranno delle giuste condizioni per ammirare la scia di punti luminosi muoversi nel cielo: la Sardegna e parte della Sicilia. In particolare, sull’isola sarda l’appuntamento è alle 20:53 (gli orari possono variare di 10 minuti): bisognerà guardare da nord-ovest a sud-est e il Passaggio durerà 4 minuti. Un’altra opportunità ma con condizioni di visibilità peggiori ci sarà alle 22:01 (guardare da nord a nord-est, Passaggio di 4 minuti). Stessi orari anche in Sicilia. Città come Palermo, alle 20:54 dovranno guardare da nord-ovest a sud, mentre nell’altro orario, con condizioni più scarse, bisognerà guardare a nord. ... Leggi su meteoweb.eu Passaggio dei satelliti Starlink sull’Italia - stasera le condizioni migliori al Centro/Sud : tutte le INFO con orari e dettagli

Avevano già lanciato un allarme sul rischio, a fronte del Dl Liquidità licenziato dal governo, “di un imponente trasferimento di soldi pubblici a imprese mafiose e evasori”. Oggi in audizione alla Cam ...

MILANO - Dal 4 maggio parte in Italia la Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che prevede la riapertura anche delle attività del settore automotive che si occupano di «commercio all'ingrosso e al dettaglio ...

