Paola Barale: “La mia quarantena tra volontariato e creatività. Al passato non penso” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paola Barale, 53 anni compiuti lo scorso 28 aprile, è una delle attrici e presentatrici italiane più amate e più ammirate per la sua bellezza senza tempo. A noi ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena, senza abbattersi, ma aiutando concretamente chi ha bisogno. E ci ha svelato cosa le manca di più e cosa la preoccupa ma sempre con la voglia di non mollare mai. Durante la quarantena stai facendo volontariato? Sto aiutando la Croce Rossa. Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla Croce Rossa. Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare ... Leggi su dilei Paola Barale : “Faccio volontariato perché voglio essere utile. Al passato non penso”

Paola Barale spegne le candeline in videochiamata in occasione del suo compleanno

Paola Barale - non crederete mai con chi ha passato il compleanno (Di mercoledì 29 aprile 2020), 53 anni compiuti lo scorso 28 aprile, è una delle attrici e presentatrici italiane più amate e più ammirate per la sua bellezza senza tempo. A noi ha raccontato come sta trascorrendo la, senza abbattersi, ma aiutando concretamente chi ha bisogno. E ci ha svelato cosa le manca di più e cosa la preoccupa ma sempre con la voglia di non mollare mai. Durante lastai facendo? Sto aiutando la Croce Rossa. Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla Croce Rossa. Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare ...

infoitcultura : Barbara D’Urso, Paola Barale ammette: “Non potrei mai condurre Live” - infoitcultura : Paola Barale festeggia il compleanno da sola e svela perché non è più in tv - infoitcultura : Barbara D'Urso, Paola Barale confessa: 'Non potrei mai condurre Live-Non è la d'Urso' - infoitcultura : Paola Barale spegne le candeline da sola a casa foto - infoitcultura : Paola Barale: la colazione di compleanno è con un pupazzo -