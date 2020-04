Pagani | lite tra giovani | un ferito gravemente alle gambe ed un fermato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ci sarebbe un futile litigio tra ragazzi alla base del ferimento di un giovane avvenuto nel pomeriggio, intorno16,30 in via sant’Erasmo a. Ancora sul posto i carabinieri della tenenza diagli ordini del comandante Cannatelli per ricostruire con esattezza i dettagli di quanto avvenuto. Già fermata una persona sospetta, con l’accusa di essere l’autore del gesto. Il ragazzo avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti di un altri ragazzo, ferendolo. L'articolotra: uned unproviene da Anteprima24.it.