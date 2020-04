Ostia Antica, lo storico Borgo invaso dalle erbacce e lasciato all’abbandono (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una condizione di abbandono sta toccando in questo periodo il famoso Borgo di Ostia Antica, fiore all’occhiello del turismo romano e soprattutto un patrimonio artistico inestimabile per tutta la zona del X Municipio di Roma Capitale. Dall’inizio della pandemia per Coronavirus lo storico Borgo lidense è stato lasciato al proprio destino da parte dei servizi di decoro municipali, tanto che tra i sampietrini sono comparse con il passare del tempo delle erbacce incolte e molto alte. Ecco allora come il manto costellato di sampietrini che costeggia la vista del famoso Castello di Giulio II e la Basilica di Sant’Aurea si colora di verde, perché invaso da queste erbe che ne ricoprono la quasi totalità del perimetro. A denunciare il danno d’immagine per il famoso quartiere lidense è il locale Comitato Ostia Antica Saline, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta Il parco archeologico di Ostia Antica diventa patrimonio europeo. FOTO

(AGR) Nell'attesa della riapertura delle sedi espositive di Ostia antica e di Maccarese, l'Ecomuseo del Litorale Romano offre a tutti i potenziali "visitatori" due esperienze audiovisuali di ...

