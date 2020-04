Oscar 2021: cosa cambia con le nuove regole (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'Academy ha delineato le nuove regole verso l'edizione 2021 degli Oscar: gara aperta per i film in uscita esclusiva streaming e nuova categoria per il sonoro. Si è tanto discusso negli ultimi anni del rapporto tra sale cinematografiche e piattaforme streaming, e della sfida che colossi come Netflix e Amazon Studios hanno lanciato alle storiche major di Hollywood, le quali da sempre concentrano i propri sforzi sul grande schermo e, solo in un secondo momento, sul mercato dell'home video. La drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo ha però cambiato molte delle abitudini di ciascun individuo, e l'universo dell'intrattenimento non può certo fare eccezione. Una delle istituzioni cinematografiche più conservatrici è senza dubbio l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, restia ad intercettare le novità che l'evoluzione ... Leggi su movieplayer Oscar 2021 | Apertura ai film in streaming - nuove regole per la pandemia

Gli Oscar cambiano le regole : nel 2021 in gara anche i film in streaming

Oscar 2021 : i candidati a Miglior Film in Lingua Straniera votati da tutti i membri - dal 2022 niente più DVD (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'Academy ha delineato leverso l'edizionedegli: gara aperta per i film in uscita esclusiva streaming e nuova categoria per il sonoro. Si è tanto discusso negli ultimi anni del rapporto tra sale cinematografiche e piattaforme streaming, e della sfida che colossi come Netflix e Amazon Studios hanno lanciato alle storiche major di Hollywood, le quali da sempre concentrano i propri sforzi sul grande schermo e, solo in un secondo momento, sul mercato dell'home video. La drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo ha peròto molte delle abitudini di ciascun individuo, e l'universo dell'intrattenimento non può certo fare eccezione. Una delle istituzioni cinematografiche più conservatrici è senza dubbio l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, restia ad intercettare le novità che l'evoluzione ...

IlContiAndrea : L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences annuncia che per gli #Oscar - eccezionalmente a causa del #Covid_19… - ElisabettaMuri1 : RT @masterx_iulm: Agli #Oscar2021 ci sarà un cambiamento nelle candidature: per la prima volta potranno partecipare anche i film non usciti… - masterx_iulm : Agli #Oscar2021 ci sarà un cambiamento nelle candidature: per la prima volta potranno partecipare anche i film non… - il_letterino : RT @loudvision: Film in streaming e on demand ammessi agli #Oscar2021! L'eccezione per l'emergenza #COVID19, e tutte le nuove regole per… - loudvision : Film in streaming e on demand ammessi agli #Oscar2021! L'eccezione per l'emergenza #COVID19, e tutte le nuove reg… -