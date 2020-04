Oroscopo Branko oggi | mercoledì 29 aprile 2020 | le previsioni segno per segno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi, mercoledì 29? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito lecompleteperdell’didi, mercoledì 29: Ariete Cari Ariete, lasciate che quest’odiosa Luna passi, vi agita inutilmente e crea dissapori in famiglia e nella coppia, batte contro Giove e Plutone nel campo del matrimonio, non lasciatevi ingannare dal nervosismo, siete dei sentimentali, state cercando qualcuno che sappia realizzare i vostri sogni. Spostate a domani questioni lavorative. Toro Cari Toro, secondo l’...