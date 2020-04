Orlando Bloom e Katy Perry | quando il binomio gravidanza-quarantena vuol dire crisi o

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Si dice che l’attesa sia il periodo più prospero per una famiglia in divenire, il più felice. Ma ogni regola vuole la sua eccezione e, in casa Orlando-Perry, sembra che la gravidanza abbia intaccato l’armonia della coppia. Una fonte anonima, vicina ai promessi sposi, ha rivelato ad Us Weekly come la relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom sia «cambiata da quando è rimasta incinta».