Ordine degli Avvocati, parla Alberto Mazzeo: “Ringrazio tutti ma c’è stato un ribaltone” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAttraverso una lettera, l’avvocato Alberto Mazzeo ringrazia tutti le colleghe e i colleghi del foro. Ma nella sua nota, l’ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento ripercorre anche le vicende che hanno segnato la contrapposizione tra “Iniziativa Forense” e “Rinnovamento” e che si sono concluse con l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine. Il tutto, sintetizza Mazzero, attraverso “un ribaltone”. Scrive l’avvocato: “Desidero ringraziare, con profondo affetto, tutte le Colleghe ed i Colleghi del Foro di Benevento – che dal 2014 arricchitosi degli Avvocati del Foro di Ariano Irpino, uniti in unico Tribunale – hanno, per lunghi anni, sostenuto il gruppo di “Iniziativa Forense”, prima con le presidenze Del Basso De Caro e Cancellario e, da ultimo, con ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - l'ordine degli psicologi lancia l'allarme : "63% italiani con insonnia - ansia e depressione"

Film degli X-Men : in che ordine (cronologico) vederli

Ordine degli Ingegneri dona un monitor multiparametrico al San Pio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAttraverso una lettera, l’avvocatoringraziale colleghe e i colleghi del foro. Ma nella sua nota, l’ex presidente dell’di Benevento ripercorre anche le vicende che hanno segnato la contrapposizione tra “Iniziativa Forense” e “Rinnovamento” e che si sono concluse con l’elezione del nuovo Consiglio dell’. Il tutto, sintetizza Mazzero, attraverso “un ribaltone”. Scrive l’avvocato: “Desidero ringraziare, con profondo affetto, tutte le Colleghe ed i Colleghi del Foro di Benevento – che dal 2014 arricchitosidel Foro di Ariano Irpino, uniti in unico Tribunale – hanno, per lunghi anni, sostenuto il gruppo di “Iniziativa Forense”, prima con le presidenze Del Basso De Caro e Cancellario e, da ultimo, con ...

matteosalvinimi : Basta autocertificazioni, stop burocrazia: grazie al senso civico degli Italiani, in vista della Fase 2 il primo pa… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiudete le porte delle carceri a mafiosi, camorristi, 'ndranghetisti. Per rispetto degli italiani, delle… - LegaSalvini : ++ ?? CORONAVIRUS, SALVINI: “BASTA AUTOCERTIFICAZIONI IN VISTA DELLA FASE 2. LIBERIAMO FORZE DELL’ORDINE E CITTADINI… - mirbug1 : Coronavirus, Ordine degli psicologi: “Il 63% delle persone ha disturbi come insonnia, mal di testa, mal di stomaco,… - nieddupierpaolo : RT @vincisgl: @nieddupierpaolo Son daccordo!!! Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta!!!! Sempre con Le Forze Dell'Ordine!!! C… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine degli Ordine degli Architetti, concessione gratuita di 18 licenze temporanee del servizio GoToMeeting Forlì24Ore E19: ad aprile caduta record indice fiducia economia, -27,2 pt a quota 67 -2-

Indicatore su attese occupazione caduto a minimo storico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - l'indicatore sulle attese di occupazione (Eei) e' caduto al piu' basso livello perdendo 30 ...

Coronavirus, Ordine psicologi: "63% italiani con insonnia, ansia e depressione"

L'emergenza coronavirus e oltre un mese di 'lockdown' hanno messo a dura prova la stabilità psicologica degli italiani. "Il 63% delle persone ha disturbi come l'insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ...

Indicatore su attese occupazione caduto a minimo storico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - l'indicatore sulle attese di occupazione (Eei) e' caduto al piu' basso livello perdendo 30 ...L'emergenza coronavirus e oltre un mese di 'lockdown' hanno messo a dura prova la stabilità psicologica degli italiani. "Il 63% delle persone ha disturbi come l'insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ...