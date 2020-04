Oms rassicura | “Sindrome Kawasaki bimbi molto rara” – Mai darsi fretta sul Coronavirus

Leggi su bufale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Esiste un vecchio adagio che andrebbe sempre seguito nel giornalismo. Se una notizia è troppo virale, troppo emotiva, troppo cliccabile, non darla. Non è censura, avrai tempo per parlarne, quando ogni dato sarà sviscerato. Quando sei davanti a #come trending topic assieme a #su Twitter, capisci che devi lasciare che altri parlino della Sindrome di. Devi fare un esperimento zen di cancellazione di ogni articolo più o meno urlato, più o meno allarmistico, di testi che sembrano collegare il mostro del momento, il #, con la minaccia ai nostri bambini. Perché ilfa paura, i bambini sono il nostro futuro, e vorremmo difenderli in ogni modo. Ma cliccando e condividendo per paura e per quell’amore che viene capitalizzato dai cacciatori di like per trasformarlo in terrore, non li aiutiamo. Se ...