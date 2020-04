Olimpiadi Tokyo 2021 Cio | Bach | Lavoriamo per i Giochi | siano festival

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, a rischio #Olimpiadi anche nel 2021. 'Se la #pandemia non sarà sotto controllo'. Lo ha detto il presi… - stanislaolauric : Per il premier giapponese Shinzo Abe anche l'anno prossimo ci sono forti rischi che saltino le #Olimpiadi di… - sportface2016 : #Tokyo2020, il pensiero di #Bach in merito ad una possibile cancellazione - sportface2016 : #Tokyo2020, il membro #Cio #Coates: 'La disputa delle #Olimpiadi non dipende da un vaccino contro il #coronavirus' - MariellaMarzoli : RT @reuters_italia: Olimpiadi Tokyo, impossibile ospitarle se pandemia non viene contenuta - Abe -

