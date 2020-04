Olimpiadi Tokyo 2020, Bach: “La fiamma olimpica la luce in fondo all’oscurità” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un momento davvero difficile per il mondo intero, compreso quello dello sport. Il coronavirus ha prima fatto rimandare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 al prossimo anno, poi addirittura arriva a metterli in dubbio, come annunciato ieri da Yoshiro Mori, n.1 del comitato organizzatore. Ad intervenire oggi, con una lettera indirizzata a tutti i comitati olimpici nazionali, il presidente del Cio Thomas Bach: “Continuiamo a lavorare, e dialoghiamo fruttuosamente con gli atleti e i comitati olimpici nazionali. Basandoci sulle indicazioni dell’Oms, ci regoliamo per eventuali adattamenti dell’organizzazione e degli afflussi delle masse in momenti come questo. Ma abbiamo un’opportunità unica, fare in modo che Tokyo 2020 sia il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del coronavirus”. Poi parole di speranza: “Immaginate ... Leggi su oasport Olimpiadi Tokyo 2021/ Cio - Bach : "Lavoriamo per i Giochi - siano festival dell'umanità"

Un momento davvero difficile per il mondo intero, compreso quello dello sport. Il coronavirus ha prima fatto rimandare i Giochi Olimpici dial prossimo anno, poi addirittura arriva a metterli in dubbio, come annunciato ieri da Yoshiro Mori, n.1 del comitato organizzatore. Ad intervenire oggi, con una lettera indirizzata a tutti i comitati olimpici nazionali, il presidente del Cio Thomas: "Continuiamo a lavorare, e dialoghiamo fruttuosamente con gli atleti e i comitati olimpici nazionali. Basandoci sulle indicazioni dell'Oms, ci regoliamo per eventuali adattamenti dell'organizzazione e degli afflussi delle masse in momenti come questo. Ma abbiamo un'opportunità unica, fare in modo chesia il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del coronavirus". Poi parole di speranza: "Immaginate ...

