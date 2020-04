Olimpiadi Sergej Bubka | il “discolo” volante sul tetto del mondo Tanti record | un solo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ci farà invecchiare in fretta!” Amavano dire i genitori di un bimbo robusto, nato a Lugansk, Unione Sovietica, l’attuale Ucraina, il 4 dicembre 1963. Quel bimbo, che a tre anni amava fuggire di casa, a quattro ha rischiato di annegare in un barile di acqua utilizzata per la salatura dei cavoli, a cinque fu salvato dalle bretelle che si impigliarono in un ramo da una caduta dall’albero più alto del suo giardino, si chiamava Serhiy Nazarovych, per tutti Sergei, e sarebbe diventato l’uomo delle alte quote, il più forte saltatore con l’asta al. Più forte sì ma poco avvezzo ai grandi appuntamenti, visto che, nonostante il suo dominio nella specialità per quasi un ventennio, nonostante i 35mondiali stabiliti nel corso della sua carriera, nella sua casa di Donetsk, in Ucraina, è custodita ...