Olimpiadi Invernali Garmisch 1936 | il medagliere Per l’Italia un oro solo dimostrativo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) I Giochi della quarta Olimpiade Invernale si tengono a, in Germania, nel, ed iniziano il 7 febbraio per terminare il 16 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 33 atleti, di cui 29 uomini e 4 donne, in 6 discipline, senza cogliere podi, se non uno in una disciplina dimostrativa. Il portabandiera è Francesco Vida. Nel bob a due 11° posto di Italia II di Edgardo Vaghi e Dario Poggi davanti ad Italia I di Antonio Brivio e Carlo Soldini, 12ma, mentre nel bob a quattro decimo posto di Italia I di Antonio Brivio, Carlo Soldini, Emilio Dell’Oro e Raffaele Manardi, mentre si ritira Italia II di Francesco De Zanna, Ernesto Franceschi, Uberto Gillarduzzi ed Amedeo Angeli. Nell’hockey su ghiaccio l’Italia viene eliminata nella fase a gironi chiudendo al terzo posto nel Gruppo B, chiuso a quota 2 grazie al successo per 2-1 sugli ...