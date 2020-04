Nuovo Btp Italia | scadenza a 5 anni e premio fedeltà doppio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) –a 5e unfedeltà raddoppiato all’8 per mille, per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino anel 2025. Sono le due novità annunciate dal Tesoro per ilBtp, “lo strumento pensato per il risparmiatore retail che in questo contesto contribuirà alla copertura delle spese relative all’emergenza Covid-19”, come recita il comunicato del Mef. L’emissione – specifica il ministero – avrà luogo dal 18 al 21 maggio 2020, e per i primi tre giorni “sarà interamente dedicata al retail”. Due dunque le novità (a 5e unfedeltà pari all’8 per mille), mentre per il resto sono confermate le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice ...