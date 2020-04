«Noi “forzati” delle consegne a domicilio siamo esposti al rischio del contagio» (Di mercoledì 29 aprile 2020) «Quei clienti senza mascherina e guanti con sigaretta e denaro in mano: un rischio per tutti». Le difficoltà di un mestiere già duro e poco pagato che ora diventa anche pericoloso. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 aprile 2020) «Quei clienti senza mascherina e guanti con sigaretta e denaro in mano: unper tutti». Le difficoltà di un mestiere già duro e poco pagato che ora diventa anche pericoloso.

Claudio08671090 : @a_meluzzi @katya04032018 A casa loro questi selvaggi x una cosa del genere, ne avrebbero prese senza pietà dalla p… - AichaMicky : @vinecenzo1 @stanzaselvaggia Non penso li 'mantengano' come da noi. A questi la pena di morte sarebbe una liberazio… - giordanofiocca : @borghi_claudio Mentitori seriali, ecco cosa siete. Siamo in un momento in cui è tutto bloccato credo sia normale s… - GVerganti : RT @GiulianoCalzoni: Noi dovremmo lottare affinché il RdC divenga un sussidio come il REI e non i lavori forzati per chi lo percepisce. La… - ASudOnlus : Il lockdown a cui siamo forzati sta, per fortuna, sollecitando l’attenzione anche su altro. Ad esempio, sulla gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi “forzati”