Nicchi | «Proviamo a ripartire adesso | cosa cambierà a settembre?»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcelloha parlato della possibile ripartenza dei campionati Marcello, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato ai microfoni di TMW Radio e ha parlato della questione ripartenza Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. LA RIPARTENZA – «C’è incertezza e mi dispiace. Non posso permettermi di criticare decisioni del Governo. Siamo tutti in ansia e avremmo bisogno di risposte e che avrebbero bisogno che arrivino da un solo interprete. Andare avanti senza un punto di riferimento è come andare a fari spenti. Bisogna accelerare i protocolli, sin qui abbiamo rispettato ogni direttiva. Se a giugno non si può, come si può pensare diad agosto-?». GLI ARBITRI – «Ci sono stati dei provvedimenti nebulosi. Non ...