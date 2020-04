Newcastle all’Arabia Saudita nuovo capitolo della rivalità col Qatar che protesta In

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ultima guerra tra gli Stati del Golfo? Non si combatte a colpi di barile, visto il crollo dei prezzi del petrolio, né sullo scacchiere politico mediorientale. Ma su un terreno a noi molto più familiare: i campiPremier League, il massimo campionato di calcio britannico. Tutto comincia poco più di un mese fa, quando Amanda Steveley, mediatrice d’affari very british con ottimi contatti nell’area (fu la regista nel 2013 dell’ingresso in Barclays da parte delle famiglie reali di Abu Dhabi ee dell’acquisizione dello sceicco Mansour,iota pure lui, del Manchester City), si presenta da Mile Ashley, patron del, con un’offerta da 300 milioni per rilevare la squadra di calcio locale, protagonistaPremier ma dal pedigree un po’ decaduto. L’80%cifra messa sul piatto arriva direttamente ...