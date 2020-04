Napoli, nuovi ecotomografi digitali per le cardiologie degli ospedali di Pozzuoli, Giugliano e Ischia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Negli ospedali di Pozzuoli, Ischia e Giugliano il cuore si vede in 3D attraverso l’esofago, grazie a un investimento di 350.000 euro che ha permesso l’acquisto di tre nuovi ecotomografi digitali. Questi apparecchi permetteranno di fare esami ecocardiografici in 3d direttamente dall’interno dell’esofago, evidenziando in pochi minuti con una precisa definizione anatomica eventuali patologie cardiache. Le nuove tecnologie lavoreranno in rete, permettendo la refertazione elettronica e l’archiviazione digitale dell’esame, in prospettiva del fascicolo sanitario elettronico. Prossimamente questa tecnologia sara’ acquisita anche dall’ospedale di Frattamaggiore, gia’ dotato di un proprio ecocardiografo di alta gamma. La procedura di acquisizione delle tecnologie e la loro valutazione in integrazione con il parco tecnologico gia’ ... Leggi su ildenaro Coronavirus - a Napoli 18 nuovi morti : la spiegazione

Coronavirus - a Napoli 6 nuovi tamponi positivi : il bollettino

Coronavirus - buone notizie dalla Campania : a Napoli 0 decessi e 5 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 29 aprile 2020) Neglidi, Ischia e Giugliano il cuore si vede in 3D attraverso l’esofago, grazie a un investimento di 350.000 euro che ha permesso l’acquisto di tre. Questi apparecchi permetteranno di fare esami ecocardiografici in 3d direttamente dall’interno dell’esofago, evidenziando in pochi minuti con una precisa definizione anatomica eventuali patologie cardiache. Le nuove tecnologie lavoreranno in rete, permettendo la refertazione elettronica e l’archiviazione digitale dell’esame, in prospettiva del fascicolo sanitario elettronico. Prossimamente questa tecnologia sara’ acquisita anche dall’ospedale di Frattamaggiore, gia’ dotato di un proprio ecocardiografo di alta gamma. La procedura di acquisizione delle tecnologie e la loro valutazione in integrazione con il parco tecnologico gia’ ...

Torrenapoli1 : Nessun quotidiano ci dice e indaga sui nuovi positivi a Napoli (70 dopo lo ZERO),dove sono, se ci sono ceppi, come… - mik4_5 : @FilippoTommaso2 @Federica989111 Ecco a voi i nuovi bibitari per la prossima apertura dello stadio san paolo di napoli - rinoteodoro : @TIM_Official @Cartabiancarai3 @rep_napoli @agorarai Le offerte sono per i nuovi clienti. Ma per le partecipate pol… - infocampania : CAPRI - NUOVI ORARI PER LA FUNICOLARE DELL'ISOLA - EmilyVanValents : RT @GiovanniFazio9: 'Mi resi conto che tutta la mia vita era un 'quasi'.Ce l'avevo fatta? Quasi. Mi ero strappata a Napoli e al rione? Quas… -