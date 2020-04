Napoli, Gattuso si mobilita per aiutare la società: rinuncia al suo stipendio per pagare staff e magazzinieri (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gennaro Gattuso è pronto a rinunciare temporaneamente al suo stipendio per permettere al Napoli di pagare i dipendenti che sono attualmente in cassa integrazione per via del Covid-19: a riportare la notizia è Calciomercato.com. Il tecnico calabrese per venire incontro alla società campana in questo difficile momento a causa del Coronavirus ha deciso di mettersi in gioco in primissima persona e di rinunciare per l'appunto al suo stipendio in modo da permettere al Napoli di coprire quel 20%... Leggi su 90min Gattuso rinuncia allo stipendio/ Gesto di solidarietà per aiutare lo staff del Napoli

