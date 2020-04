Musica in lutto, addio alla cantante. La sua voce ha incantato tutti: “Una grande è volata in cielo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) India Adams, la “cantante segreta” di Hollywood che si è esibita in Musical MGM per Cyd Charisse in “The Band Wagon” e per Joan Crawford in “Torch Song”, è morta. Aveva 93 anni. La notizia è stata diffusa oggi ma il decesso risale a sabato 25 aprile 2020. Come annunciato dalla portavoce della famiglia Adams, la cantante India è morta all’ospedale Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center di Los Angeles dopo una breve malattia. Nel classico The Band Wagon del 1953, conosciuto in Italia come “Spettacolo di varietà”, film del 1953 diretto da Vincente Minnelli, con Fred Astaire e Cyd Charisse, India Adams ha cantato “New Sun in the Sky” e “That’s Entertainment”, quest’ultimo interpretato da Fred Astaire, Oscar Levant, Jack Buchanan e Nanette Fabray. (Continua a ... Leggi su caffeinamagazine Lutto nella musica : il rapper Fred The Godson morto per Covid-19

Mondo della musica in lutto - giovane rapper di 35 anni morto per Coronavirus

Lutto nella musica : è morto Derek Jones - chitarrista dei ‘Falling in Reverse’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) India Adams, la “segreta” di Hollywood che si è esibita inl MGM per Cyd Charisse in “The Band Wagon” e per Joan Crawford in “Torch Song”, è morta. Aveva 93 anni. La notizia è stata diffusa oggi ma il decesso risale a sabato 25 aprile 2020. Come annunciato dportadella famiglia Adams, laIndia è morta all’ospedale Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center di Los Angeles dopo una breve malattia. Nel classico The Band Wagon del 1953, conosciuto in Italia come “Spettacolo di varietà”, film del 1953 diretto da Vincente Minnelli, con Fred Astaire e Cyd Charisse, India Adams ha cantato “New Sun in the Sky” e “That’s Entertainment”, quest’ultimo interpretato da Fred Astaire, Oscar Levant, Jack Buchanan e Nanette Fabray. (Continua a ...

bitchimluca : Stasera ascolto musica dal vecchio iPhone perché non ho ancora superato il lutto - lauramalf1 : @kappaTI Dispiace quando perdi un punto di riferimento il resto gira attorno a te senza importanza. Ti senti come s… - Annadebora11 : @AxiaFel @Gigi412Po No nella mia zona ne musica ne bella ciao silenzio totale anno rispettato il lutto delle vittime del covid 19.?????? - sonoilgrinch : Fine del mio lutto ora vado ad ascoltare musica deprimente - lillydessi : Lutto nella musica: il rapper Fred The Godson morto per Covid-19 - Inews24 -

Ultime Notizie dalla rete : Musica lutto Musica e mondo del sociale in lutto, addio a Giorgio Borghini Eco Risveglio Il mondo della musica del Verbano piange Giorgio Borghini

Si è spento ieri sera all’istituto Garofalo di Gravellona Toce a causa di una grave malattia Giorgio Borghini, musicista, insegnante di percussioni e musicoterapista conosciuto e stimato in tutto il V ...

Lutto per Gigi D’Alessio, il messaggio straziante sul web: “Ci sarà la voce della tua mamma”

Gigi D’Alessio non sta vivendo dei momenti molto semplici della sua vita anche per via della fine della relazione con Anna Tatangelo, arrivata improvvisamente dopo una prima crisi avuta con la compagn ...

Si è spento ieri sera all’istituto Garofalo di Gravellona Toce a causa di una grave malattia Giorgio Borghini, musicista, insegnante di percussioni e musicoterapista conosciuto e stimato in tutto il V ...Gigi D’Alessio non sta vivendo dei momenti molto semplici della sua vita anche per via della fine della relazione con Anna Tatangelo, arrivata improvvisamente dopo una prima crisi avuta con la compagn ...