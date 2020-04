MotoGP | Marc Marquez | “Da Valentino Rossi ho imparato tantissimo | rapporti tra noi buoni

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Lo spalla a spalla e le lotte fino all’ultimo respiro son qualcosa che danno un connotato diverso all’attività sportiva e all’agonismo puro. Nel Motomondiale tanti i duelli esaltanti e indubbiamente anche i confronti tra lo spagnolonon sono stati un’eccezione. Inizialmente amici e poi d’improvviso nemici per obiettivi in comune, l’iberico e il pilota di Tavullia hanno vissuto una forte rivalità e gli episodi in Malesia nel 2015 e in Argentina nel 2018 hanno rappresentato qualcosa di più che un semplice scambio di idee. Del resto, le polemiche sono anche il sale della competizione e da questo punto di vistanon sono stati parsimoniosi: “Siamo tutti piloti e combattenti: è qualcosa che facciamo sin da piccoli e che rende le cose entusiasmanti quando cerchi di infilarti ...

CERVERA - "Da Valentino puoi imparare tantissime cose: all'inizio il nostro rapporto era buono, come con altri piloti, ma il rapporto è buono quando non lotti per lo stesso obiettivo". Marc Marquez, o ...CERVERA - "C'era da aspettarselo. Il calendario che abbiamo non è realistico, sarà diverso soprattutto nelle gare fuori dall'Europa". Alex Marquez, campione del mondo lo scorso anno in Moto2 e 'rookie ...