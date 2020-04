FormulaPassion : MotoGP | Cancellati i Gran Premi di Germania, Olanda e Finlandia - BibbiaGP : ? No rinvii questa volta: CANCELLATI ASSEN, FINLANDIA E SACHSENRING! ?? Un esito quasi drammatico, ma nel 2020 non… - sportface2016 : #MotoGP, ufficiale: cancellati i Gran Premi di #Olanda, #Germania e #Finlandia per l'emergenza #coronavirus - andrea_pecchia : Cancellati i Gran Premi di Germania, Olanda e Finlandia della @MotoGP #MotoGP #COVID19 #29Aprile - Pasqual24320045 : RT @SP0RTNext: MotoGp, cancellati i Gran Premi di Germania, Olanda e Finlandia -

Il Motomondiale non disputerà le tappe a Sachsenring ed Assen, né avremo l’esordio al KymiRing. Arriva la comunicazione ufficiale da parte di Dorna: questi tre eventi sono stati cancellati dal calenda ...Dorna Sports annuncia con rammarico che le gare in programma al Sachsenring, Assen e KymiRing non saranno disputate a causa della situazione La FIM, IRTA e Dorna Sports comunicano con rammarico la can ...