Monica Setta, rivelazione su Timperi: “Abbiamo funzionato dall’inizio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tiberio Timperi, Uno Mattina in Famiglia. Monica Setta ammette: “Abbiamo funzionato da subito come coppia” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Visto Monica Setta, conduttrice di 1Mattina in Famiglia, con la quale ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Tiberio Timperi, con il quale condivide, appunto, la guida dello storico programma firmato da Michele Guardì, che ogni sabato e domenica dà il buongiorno agli italiani. Credo che a funzionare, fin dall’inizio, sia stata la coppia: tra me e Tiberio c’è un ottimo rapporto … andare d’accordo è facile, nonostante abbiamo entrambi un carattere molto forte. Tuttavia sono più gli aspetti che ci accomunano di quelli che ci dividono ha dichiarato. Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta rivela: “Io e Tiberio ... Leggi su lanostratv Monica Setta dopo l’operazione subìta anni fa : “Mi sono preoccupata di nuovo”

1Mattina in Famiglia : Monica Setta e Timperi doppiano ancora l’edizione 2019

“Sto preparando una bara per…” : Al Bano choc - Tiberio Timperi e Monica Setta senza parole (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tiberio, Uno Mattina in Famiglia.ammette: “Abbiamoda subito come coppia” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Visto, conduttrice di 1Mattina in Famiglia, con la quale ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Tiberio, con il quale condivide, appunto, la guida dello storico programma firmato da Michele Guardì, che ogni sabato e domenica dà il buongiorno agli italiani. Credo che a funzionare, fin dall’inizio, sia stata la coppia: tra me e Tiberio c’è un ottimo rapporto … andare d’accordo è facile, nonostante abbiamo entrambi un carattere molto forte. Tuttavia sono più gli aspetti che ci accomunano di quelli che ci dividono ha dichiarato. Uno Mattina in Famiglia,rivela: “Io e Tiberio ...

Lorejournalist : #ilsalonedellemeraviglie la bionda de prima tutta ... Monica Setta ?? Precisaaa - FilippoGhirardi : @carrambaboy @IlContiAndrea io la domenica mattina solo Monica Setta, non la perdo per nulla al mondo. - p4ss0ny : RT @torredipisa: @MoniSetta @caladivolpe Monica setta sei una bigotta, fai la pudica ma guardati come vai in giro vestita!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta Monica Setta: anni, altezza, peso, ex marito collega, figlia, vita privata TuttiVip Monica Setta, rivelazione su Timperi: “Abbiamo funzionato dall’inizio”

Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Visto Monica Setta, conduttrice di 1Mattina in Famiglia, con la quale ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto c ...

Retroscena Blogo: il presente di Tiberio Timperi è Unomattina in famiglia, il futuro è Unomattina?

In attesa di definire gli imminenti palinsesti estivi, emergenza coronavirus permettendo, dalle parti di Rai1 si ragiona anche a più lungo termine. Nelle ultime ore nell'ambiente, stando a quanto risu ...

Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Visto Monica Setta, conduttrice di 1Mattina in Famiglia, con la quale ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto c ...In attesa di definire gli imminenti palinsesti estivi, emergenza coronavirus permettendo, dalle parti di Rai1 si ragiona anche a più lungo termine. Nelle ultime ore nell'ambiente, stando a quanto risu ...