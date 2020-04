Milenkovic assicura | «Vlahovic legato alla Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il difensore dellaha elogiato le qualità del compagno di squadra: «Vuole lasciare il segno» Il difensore dellaNikolaha parlato del compagno di squadra Dusanai microfoni di Tuttosport: «Non mi ha stupito, so quanto Dusan siaa Firenze e a questi colori e quanto gli piacerebbe lasciare qui il segno». «Per quanto mi riguarda in questo momento penso soloche insiemecittà mi ha accolto da subito benissimo facendomi sentire come a casa. E da parte mia ho sempre cercato di ricambiare tutto questo affetto mettendo massimo impegno e professionalità in campo e fuori». Leggi su Calcionews24.com