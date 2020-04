Milano: prende a martellate la moglie, poi si ferisce, grave la donna (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Ha preso a martellate, ripetutamente, l'anziana moglie, poi ha rivolto l'arma contro se stesso. E' accaduto stamane, intorno alle 6, in un appartamento in via 1 maggio a Buccinasco, comune alle porte di Milano. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. La donna di 81 anni ha riportato ferite alla testa e al volto e la frattura di un polso, forse nel tentativo estremo di difendersi. Soccorsa dai sanitari del 118 è ricoverata in codice rosso, cioè in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo, 87 anni, che secondo una prima ricostruzione si sarebbe ferito da solo alla testa è, invece, stato trasportato in codice giallo al San Carlo. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano Milano riprende i lavori per la metro 4

Coronavirus, a Milano i contagi già a gennaio: 1.200 lombardi positivi prima del «Paziente 1»

Il Covid-19 circolava a Milano già da fine gennaio. Nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso «positivo» a Codogno (21 febbraio), almeno 160 persone avevano già contratto il coronavirus tr ...

