Milan, taglio degli stipendi: si punta al "modello Juve", Maldini al lavoro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Milan è già da tempo proiettato verso il futuro, anche al di là della possibilità di tornare o meno in campo per concludere la Serie A nella sua edizione 2019/20. I rossoneri hanno già regalato qualche scossone sul fronte societario e promettono ulteriori novità. AC Milan v Torino FC - Serie A A stretto giro, tornando allo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, si attendono nuove sul fronte della riduzione degli stipendi e, in questo senso, è Paolo Maldini a fare da tramite tra la... Leggi su 90min Borsa - Milano negativa dopo taglio Fitch

Quanto potrebbe risparmiare il Milan con il taglio degli stipendi

Milan - più vicino l’accordo sul taglio agli stipendi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilè già da tempo proiettato verso il futuro, anche al di là della possibilità di tornare o meno in campo per concludere la Serie A nella sua edizione 2019/20. I rossoneri hanno già regalato qualche scossone sul fronte societario e promettono ulteriori novità. ACv Torino FC - Serie A A stretto giro, tornando allo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, si attendono nuove sul fronte della riduzionee, in questo senso, è Paoloa fare da tramite tra la...

CriticoMilanist : @rflgreco perdonami,visto che te ne intendi eccome di numeri, vorrei un parere sul taglio stipendi del Giocatori(e… - sportli26181512 : Milan, varato il modello Juve per il taglio degli stipendi: tutti i dettagli: Nell'agenda del Milan, tra le priorit… - Pasqual24320045 : RT @cmdotcom: Milan. varato il modello Juve per il taglio degli stipendi: tutti i dettagli - cmdotcom : Milan. varato il modello Juve per il taglio degli stipendi: tutti i dettagli - rosoneromax69 : RT @supersonico1986: Milan: accordo società-giocatori sul taglio stipendi vicino alla chiusura | A giorni annuncio accordo con Emirates più… -