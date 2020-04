Milan, dallo stadio allo sponsor passando per Pioli e Ibrahimovic: tanti i nodi da sciogliere per Gazidis (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il Milan, ma soprattutto per l'amministratore delegato del club Ivan Gazidis, sarà una primavera-estate fatta di tanto lavoro. In attesa di capire se si potrà portare a termine il campionato edizione 2019/20 fermato dal Coronavirus - ma le ultime parlano di una situazione che sta sempre più andando verso il "no" - restano tanti altri nodi da sciogliere per il club rossonero. Su tutti i fronti. Come riporta La Gazzetta dello Sport il primo argomento sulla scrivania dell'ex Arsenal è la... Leggi su 90min (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il, ma soprattutto per l'amministratore delegato del club Ivan Gazidis, sarà una primavera-estate fatta di tanto lavoro. In attesa di capire se si potrà portare a termine il campionato edizione 2019/20 fermato dal Coronavirus - ma le ultime parlano di una situazione che sta sempre più andando verso il "no" - restanoaltrida sciogliere per il club rossonero. Su tutti i fronti. Come riporta La Gazzetta dello Sport il primo argomento sulla scrivania dell'ex Arsenal è la...

FMonderna : RT @HGWXX_7_SL: @FMonderna @giuliocardone69 C'ero. Dopo rete di Albertini una reazione di autentica furia agonistica dei giocatori della La… - HGWXX_7_SL : @FMonderna @giuliocardone69 C'ero. Dopo rete di Albertini una reazione di autentica furia agonistica dei giocatori… - RobyBrux81 : I miei nipotini Carmine e Lorenzo sono così in astinenza dallo #sport e dal #calcio che stasera stanno vedendo in t… - SoloMilan68 : @78rossonero78 @ultrainside @max74volpato @battitomilan7 Grazie SirGenius prendo la linea dallo studio per i seguen… - scinocchio : @stetho83 @russ_mario1 @Maicuntent1986 Ste permettimi, tu speri in un idea di milan che probabilmente non ci esiste… -