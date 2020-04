Migranti: Mediterranea, ‘Malta e Italia non soccorrono barca in difficoltà, evitare strage’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – “Questa notte è arrivata a Watch The Med – Alarmphone una richiesta di aiuto da una imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo centrale. A bordo vi sono 62 persone, in fuga dall’inferno libico, e tra loro donne e bambini. Le autorità maltesi e Italiane sono state avvisate subito. Ancora nessuna risposta dai centri di coordinamento dei soccorsi. Non facciamo ripetere la tragedia di Pasqua!”. E’ la denuncia di Mediterranea Saving Humans. “Soccorriamo queste persone! Facciamo appello al governo Italiano perché attivi subito le procedure di ricerca e soccorso, come previsto dalla Convenzione di Amburgo”, dice. L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Malta e Italia non soccorrono barca in difficoltà, evitare strage’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Migranti : Mediterranea - ‘da Aita Mari appello per evacuazione persone a bordo’

Mediterranea: '#Meloni e #Salvini sono i nuovi #fascisti, e infatti lodano #Orban'
Migranti, Papa Francesco risponde a Mediterranea: 'Voglio aiutarvi, contate su di me'

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – “Questa notte è arrivata a Watch The Med – Alarmphone una richiesta di aiuto da una imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo centrale. A bordo vi sono 62 persone, in ...

Alarm Phone, 62 migranti in pericolo al largo della Libia: ci sono anche bimbi

Migranti in pericolo al largo della Libia: sarebbero 62 e tra loro 13 donne e 6 bimbi. L’allerta la lancia Alarm Phone: «62 persone in pericolo. Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in p ...

