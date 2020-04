Meteo NAPOLI | ACQUAZZONI mercoledì | poi schiarite prevalenti

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilsuvedrà qualche iniziale precipitazione mercoledì, con tendenza a miglioramento. Il bel tempo si affermerà tra giovedì e venerdì, pur con parziali annuvolamenti in transito. Mercoledì 29: poco nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 7 mm. Temperatura da 15°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 11 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 8 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 1 maggio: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da ...