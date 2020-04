Meteo 1° maggio: anche il ponte sarà sotto la pioggia? Ecco le previsioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) 1° maggio a casa senza i tradizionali picnic o gite fuori porta. Ma dopo una settimana di intense piogge, cosa ci aspetta per il weekend? Si potrà prendere il sole sul balcone o brindare con i vicini di palazzo senza dover aprire l’ombrello? O continueremo ad attraversare una primavera piovosa? Meteo 1° maggio: piogge al Nord, più sereno al Sud Seppur ancora presto per avere delle previsioni Meteo totalmente affidabili, per il 1° maggio si prevede una situazione Meteo particolarmente incerta. Potremmo trovarci ad avere a che fare con un mix di pioggia e temporali violenti che si alterneranno ad alti e bassi di temperatura rispetto alla media stagionale con possibilità di grandine e temporali violenti. Il ponte si porta dietro, dunque, gli strascichi della settimana, caratterizzata da nubifragi in alternanza a piccole ondate di tregua e bel ... Leggi su thesocialpost Previsioni Meteo Aeronautica Militare - ancora pioggia e maltempo prima dell’anticiclone della prossima settimana : il bollettino fino al 5 maggio

