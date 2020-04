MES: cos’è, come funziona e possibili effetti su stipendi, pensioni e disoccupazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Quali effetti avrebbe un’adesione dell’Italia al fondo salva stati (Mes)? È dallo scoppio dell’epidemia del virus COVID-19 che ha colpito pesantemente il nostro paese e la sua economia, che questa domanda circola negli ambienti politici ed economici. Ci si interroga in particolare sull’opportunità o meno di ricorrere agli aiuti del MES, sigla che identifica il meccanismo europeo introdotto dal 2012 per correre in aiuto degli stati membri in difficoltà finanziaria. Un fondo, il MES, che ha una notevole capacità economica (il suo capitale ammonta a circa 700 miliardi) ma ha rigide condizioni di accesso. Per ottenere i prestiti il paese deve impegnarsi a rispettare una road map definita con Commissione europea, BCE e Fondo monetario internazionale. Andando indietro nel tempo, agli anni degli aiuti alla Grecia, analizziamo quelli che ... Leggi su leggioggi Fondo Solidarietà Ue - Italia chiede aiuti coronavirus/ Cos’è FSUE - costi : ora il Mes?

