Maurizio Costanzo sbarca in Rai: nuova avventura per il giornalista (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un nuovo programma per Maurizio Costanzo, storico volto di Canale 5. Il giornalista è pronto a condurre una trasmissione su Rai 2, nel pomeriggio del weekend, insieme ad Umberto Broccoli. A partire dal mese di maggio, Maurizio Costanzo, conduttore e giornalista 81enne, inaugura una nuova avventura al timone dello show Album di Famiglia, dedicato alla storia … L'articolo Maurizio Costanzo sbarca in Rai: nuova avventura per il giornalista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Maurizio Costanzo lascia Mediaset e torna in Rai : in arrivo un nuovo show

La notizia ‘bomba’ su Maurizio Costanzo : grossa novità in arrivo

