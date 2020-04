Maternità surrogata, la Cassazione: Consulta decida se bambino con due padri è discriminato (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il caso della trascrizione dell'atto anagrafico in Italia dopo la gestazione per altri in Canada pone dubbi di legittimità costituzionale della legge sulla fecondazione assistita e la tutela dei minori Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il caso della trascrizione dell'atto anagrafico in Italia dopo la gestazione per altri in Canada pone dubbi di legittimità costituzionale della legge sulla fecondazione assistita e la tutela dei minori

