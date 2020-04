Mastella si schiera con Puzio | “Sì alla riapertura di parrucchieri | barbieri e saloni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Condivido in pieno l’appello del consigliere Antoniodiestetici con tutte le cautele del caso ma, com’è noto, non è prerogativa dei sindaci assumere una tale decisione bensì del Governo”. Così il sindaco di Benevento Clementein merito all’appello lanciato in mattinata dal consigliere Antonio. “Posso assicurare – continua– che noi sindaci, sia singolarmente che come ANCI, stiamo spingendo sul Governo affinché si possa procedere prima del previsto (1° giugno)di queste attività. Mi rendo conto delle enormi difficoltà che vivono in questo momento tali categorie a causa della prolungata chiusura. Tra l’altro, mi preme anche ricordare che siamo ...