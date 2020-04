Mario Giordano chiede scusa | “Non sono stato abbastanza chiaro nel prendere le distanze

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “L’Italia è una e non cidifferenze tra italiani”.sie prende ulteriormente ledalle parole pronunciate una settimana fa a Fuori dal Coro da Vittorio Feltri contro gli abitanti del meridione d’Italia.ha aperto la puntata della sua trasmissione cancellando simbolicamente i confini tra regioni su uno dei suoi classici cartelloni che tappezzano il suo studio. “L’Italia è una, gli italianiitaliani, non cidifferenze, gli italiani insieme usciranno da questa situazione”, ha spiegato. “Non cidifferenze tra italiani, figuriamoci se ci posessere ’superiori’ o ‘inferiori’, non esiste”. L’ex direttore del TG4 ha ricordato le tappe di una settimana di polemiche, ha definito Feltri “un grande del giornalismo”, e ...

