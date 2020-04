Margherita | medico che lotta contro il Covid e la malattia della figlia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La donna che vedete nella foto si chiama Margherita Lambertini, ha 52 anni ed è un medico del pronto soccorso, in prima linea contro il coronavirus. Il suo ritratto, scattato da Alberto Giuliani, fa parte di un reportage fotografico sui medici dell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Ma quella di Margherita è una storia diversa da tutte le altre: la sua è una battaglia doppia, che non si ferma in corsia. Oltre che medico, è anche la mamma di Emma, una bambina di 11 anni affetta da fibrosi cistica, una malattia genetica attualmente senza cura, che ha molto in comune con il Covid 19.