Marcello Castellini | «Serie A? In Italia c’è tanto folklore» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ex difensoreè intervenuto inai nostri microfoni per fare il punto sullaè intervenuto inai microfoni di Calcionews24.com per fare il punto sull’emergenza Coronavirus e il futuro dellaA. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore di Bologna, Parma e Sampdoria. Come stai e come trascorri questo periodo? «Un po’ come tutti, con le restrizioni del caso. Esco una volta a settimana per fare la spesa, poi ho tre cagnolini per cui faccio le uscite con loro. Come tutti sto in casa, pulisco e guardo la televisione, sono anche da solo, non ho compagnia se non dei cani». RipresaA, è stato un po’ smontato il protocollo negli ultimi giorni. Come finirà? «Le cose che sono state prospettate, in questi ultimi giorni qualche retromarcia che ha ...