Mantova | ricercato per estorsione a disabile | arrestato latitante

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - I carabinieri di Suzzara, hannoun25enne di origine romena, al quale i carabinieri diavevano già stretto le manette lo scorso 7 aprile per atti estorsivi e continue richieste di denaro - da 50 a 500 euro - verso undella zona. Dopo la convalida dell'arresto e la notificata dell'ordinanza col divieto di ritorno nel comune per un periodo di tre anni, il giovane aveva fatto perdere le sue tracce. Nella notte tra il 27 ed il 28 aprile, verosimilmente grazie anche ad una porta lasciata aperta, si era nascosto in un sottotetto di un condominio. Nella mattinata del 28, un uomo, sentendo dei rumori provenire dalla soffitta, ha avvertito i carabinieri di Suzzara che hannoilche ora si trova nel carcere di