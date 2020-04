Malattia misteriosa legata al Coronavirus colpisce i bambini nel Regno Unito (Di mercoledì 29 aprile 2020) I casi di una misteriosa Malattia correlata al Coronavirus che colpisce i bambini si stanno diffondendo in tutto il Regno Unito. La Malattia deve ancora essere nominata, ma si pensa che abbia colpito circa una dozzina di bambini al di là della Manica. L’allerta per i medici ha dichiarato: “Nelle ultime tre settimane, c’è stato un evidente aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure intensive in tutta Londra e anche in altre regioni del Regno Unito. C’è una crescente preoccupazione che una sindrome infiammatoria correlata al covid-19 stia emergendo nei bambini nel Regno Unito, o che ci possa essere un altro patogeno infettivo, non ancora identificato, associato a questi casi.” Che cos’è la Malattia misteriosa che colpisce i bambini: sintomi, ... Leggi su italiasera Misteriosa malattia colpisce gli uccelli in Germania : oltre 11mila esemplari morti

Dal Papa Giovanni tengono a precisare che «solo una piccola minoranza di bambini infettati da Sars-CoV-2 sviluppa la malattia di Kawasaki, sicuramente meno dell'1%. È diffusa in tutto il mondo con and ...

Coronavirus, scoperto a Bergamo legame con la malattia di Kawasaki

Coronavirus, il legame con la malattia di Kawasaki. Come spiegato dal professor Lucio Verdoni, reumatologo pediatra dell’ospedale Papa Giovanni: “Negli ultimi due mesi ci siamo accorti che arrivavano ...

