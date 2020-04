Ma Salvini che vuole fare causa alla Cina per il Coronavirus è lo stesso che voleva impedire le cause alla sanità lombarda? (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Se davvero l’Europa è un’unione di popoli, dovrebbe mettersi assieme per chiedere soldi a Pechino. Sappiamo tutti da dove è partito il virus”: con la serietà che contraddistingue le sue intelligentissime proposte, Matteo Salvini in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa sostiene che si debba fare causa alla Cina perché da lì è partita l’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. La sua autorevolissima ideona viene spiegata dal nientepopodimenoché ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ad Agorà. Ma Salvini che vuole fare causa alla Cina per il Coronavirus è lo stesso che voleva impedire le cause alla sanità lombarda? “E’ da lì che è partito il contagio – dice Centinaio – non possiamo pensare che questi infettano (sic) il ... Leggi su nextquotidiano Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora

Tempi duri per Salvini - polemiche con Fratelli d’Italia e Feltri lo scarica : “E’ timoroso - incerto. Fuori le palle”

L’art. 6 del decreto Salvini sul divieto di manifestazioni a volto coperto e il suo appello a scendere in piazza con le mascherine (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Se davvero l’Europa è un’unione di popoli, dovrebbe mettersi assieme per chiedere soldi a Pechino. Sappiamo tutti da dove è partito il virus”: con la serietà che contraddistingue le sue intelligentissime proposte, Matteoin un’intervista rilasciata oggi a La Stampa sostiene che si debbaperché da lì è partita l’epidemia diSARS-COV-2 e COVID-19. La sua autorevolissima ideona viene spiegata dal nientepopodimenoché ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ad Agorà. Macheper ilè locheimpedire le causesanità lombarda? “E’ da lì che è partito il contagio – dice Centinaio – non possiamo pensare che questi infettano (sic) il ...

AndreaScanzi : In Germania hanno riaperto troppo presto. E puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe d… - AndreaScanzi : Che #Renzi sia un politico senza talento ed elettori, lo sanno tutti (tranne Gaia Tortora e Marattin). Ci sta. Se p… - borghi_claudio : Ero occupato a comprare i jeans e non ho sentito uno che soavemente a #quartarepubblica ha detto che 'massì, la cos… - Ilsaggiopetty : RT @giuliaselvaggi2: Ringrazio ufficialmente l’ex radicale Roberto Giachetti per averci letto il Vangelo: adesso Salvini mi sembra meno idi… - drya_fly : RT @janavel7: L'analisi di uno che li conosce bene, Flavio Tosi: 'Il problema di Salvini è che ha trasformato la Lega in un partito contro… -