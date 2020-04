Ma quale atto d' amore? Il delirio di Conte sulle banche scatena Nicola Porro | sfogo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ci mancava "l'd'", ossia quello chiesto da Giuseppealle, invitate con parole da Libro Cuore a non chiudere i rubinetti del credito per sostenere negozi, imprese e ristoranti che in questo drammatico momento da coronavirus hanno le difficoltà maggiori. Tutto vero: un premier che chiede "und'alle". Circostanza che, ospite in collegamento a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4: "Il premier fa una norma di 22 parole in cui dice che loro danno soldi alleche devono essere responsabili perché devono essere soltanto dei passacarte - premette -. Se lo stato garantisce 25mila euro non me ne frega nulla dell'd'. Non deve fare atti d', ma atti non burocratici. Non vogliamo atti d'e cortesie da. Hanno fchiudere i ristoratori? Lenon c'entrano nulla: non ...