Lusciano | prestava soldi agli artigiani rovinati dal coronavirus con interessi del 260%

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020). I carabinieri di Aversa hanno arrestato uno spazzino 59enne dicon l’accusa di estorsione aggravata e continuata: secondo le indagini aveva prestatocontra il 100% e il, tra le sue vittime anche piccolidalche, quando riuscivano a ripagare in tempi brevi il prestito, erano costretti a lavorare per lui gratuitamente. Un netturbino 59enne di, in provincia di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di usura continuata e aggravata dall’avere agito ai danni di persone in stato di bisogno: secondo le indagini aveva in più occasioni prestatoconaltissimi, fino al, e alcune delle sue vittime erano piccolidal, che si erano ritrovati in difficoltà economiche per via delle restrizioni imposte dalla pandemia in ...